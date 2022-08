Raid di Israele nella Striscia di Gaza: uccisi 15 membri della Jihad islamica (Di venerdì 5 agosto 2022) Israele ha dato il via all’operazione militare Breaking Dawn per colpire la Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza. Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato bombardamenti nell’area contro molteplici obiettivi, “a seguito delle minacce dirette poste dalla Jihad islamica palestinese”. Nel corso di uno degli attacchi, nello specifico di un attacco aereo, sono stati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 agosto 2022)ha dato il via all’operazione militare Breaking Dawn per colpire lapalestinesedi. Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato bombardamenti nell’area contro molteplici obiettivi, “a seguito delle minacce dirette poste dallapalestinese”. Nel corso di uno degli attacchi, nello specifico di un attacco aereo, sono stati InsideOver.

