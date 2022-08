Parlamento chiude battenti | si riapre a settembre con dl Aiuti bis

(Di venerdì 5 agosto 2022) Occhi puntati sulla campagna elettorale in vista delle elezioni del 25. I partiti sono alle prese con i programmi e le alleanze. Inresta solo una 'coda' di provvedimenti di cui occuparsi prima di riprendere l'attività a, sempre a Camere sciolte e prima che le urne restituiscano un nuovo scenario politico. Palazzo Madama ha di fatto già chiuso i: ieri è stato approvato il provvedimento sul processo tributario e mercoledì 10 agosto l'Assemblea si riunirà solo per l'annuncio dell'arrivo del dlbis da 17 miliardi varato dal governo ieri. Poi, l'ultima settimana di agosto, si riparte a scartamento ridotto con la commissione che esaminerà il provvedimento di sostegni per famiglie e imprese, che la settimana successiva sbarcherà in Aula.In Senato restano in ...

le porte della coalizione a : 'Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del ... ma se sei pronto a rimangiarti tutto per rimanere insei un quaquaraquà. Per i seggi: ...

Il timore che "venga meno la presenza in Parlamento" della rappresentanza della comunità slovena in Italia "anche a causa del taglio del numero dei parlamentari" è stato espresso in una lettera inviat ...

Carlo Calenda chiude le porte della coalizione a Nicola Fratoianni: «Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c'è una scelta netta ...