Napoli | da trovare l’intesa con il Sassuolo per Raspadori

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’incontro odierno tranon ha portatotra le due squadre per la cessione diSi è concluso l’incontro fra la dirigenza dele quella del. Oggetto della discussione, Giacomo, attaccante neroverde nel mirino del club azzurro. Secondo quanto riferito da Sky, il vertice ha avuto esito proficuo ma non ancora decisivo. Intesa ancora da: la fumata sarebbe al momento grigia, senza escludere che però possa trasformarsi in un ok alla fine della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkocalemme : ??? @Manu_Sainz : '#Cristiano spera ancora nell'#Atleti, ma il #Napoli è l'opzione più facilmente realizzabile per l… - gaetanostaglian : RT @TomGuai: @PolliceAzzurro Ma possibile che gli unici che nn lo capiscono sono quelli del Napoli? Ci stanno facendo solo perdere tempo pr… - TomGuai : @Torrenapoli1 Si sta perdendo tanto tempo prezioso x questo Raspadori se veramente il Napoli vuole spendere 30 mili… - fiore_1926 : RT @carminemartino2: AGGIORNAMENTO #RASPADORI #NAPOLI: Il traguardo e’ ancora lontano. il Napoli ed il Sassuolo devono ancora trovare l’acc… - LuigiLiccardo6 : RT @carminemartino2: AGGIORNAMENTO #RASPADORI #NAPOLI: Il traguardo e’ ancora lontano. il Napoli ed il Sassuolo devono ancora trovare l’acc… -

Un altro esempio è quello di un medico di, che per mesi, a 100 euro lordi all'ora, ha ... 'La Regione Veneto è sempre stata fantasiosa e non credo abbia difficoltà ail modo di pagare di ......dele quella del Sassuolo. Oggetto della discussione, il gioiellino neroverde Giacomo Raspadori. L'attaccante della Nazionale è da tempo nel mirino del club azzurro, che con lui vuole...L’incontro odierno tra Napoli e Sassuolo non ha portato l’intesa tra le due ... il vertice ha avuto esito proficuo ma non ancora decisivo. Intesa ancora da trovare: la fumata sarebbe al momento grigia ...A Castel di Sangro i due Club hanno discusso per provare a sbloccare in maniera decisiva la trattativa per portare a Napoli l'attaccante, che ha chiesto ai neroverdi la cessione ...