Mistero a Ostia: esplosione in un negozio, 'saltate' due vetrine (Di venerdì 5 agosto 2022) Hanno raccontato di non aver mai ricevuto minacce, qualcosa che potesse far pensare a quello che, in realtà, è accaduto questa mattina, poco prima delle 5. Prima l'esplosione, poi un forte boato a Ostia, in un negozio che vende pokè in via Pietro Rosa al civico numero 15. L'esplosione nel negozio di Ostia I proprietari, intervenuti sul posto questa mattina all'alba, hanno raccontato agli agenti di Polizia di non aver mai ricevuto minacce. Quello che è certo però, mentre gli accertamenti sono in corso, è che due vetrine sono 'saltate', ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I locali dai Vigili del Fuoco sono stati dichiarati agibili, ma ora spetterà agli agenti fare chiarezza e capire cosa sia successo. Sul posto, per tutti i rilievi, anche la ...

