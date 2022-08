Mascherina, tornerà obbligatoria a ottobre? La risposta degli esperti (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli esperti come Bassetti e Pregliasco si esprimo sull’idea tedesca di indossare la Mascherina a partire da ottobre e i pareri sono divisi. Dopo l’ondata estiva di Covid, i ricoveri sono in calo ma a ottobre la situazione potrebbe tornare emergenziale, cosa succederà questo autunno? Mascherina: sì o no? In estate abbiamo assistito a periodi in cui i contagi sono aumentati, complice la nuova e contagiosa variante Omicron 5 e l’allentamento delle misure restrittive, e giornate in cui i numeri erano in calo. Ancora non è finita, infatti abbiamo davanti tutto il mese di agosto per monitorare la situazione in merito, ma già gli esperti si sono espressi su quello che ci aspetterà in autunno. Fra le novità sicuramente una è costituita dal vaccino, infatti le aziende ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 agosto 2022) Glicome Bassetti e Pregliasco si esprimo sull’idea tedesca di indossare laa partire dae i pareri sono divisi. Dopo l’ondata estiva di Covid, i ricoveri sono in calo ma ala situazione potrebbe tornare emergenziale, cosa succederà questo autunno?: sì o no? In estate abbiamo assistito a periodi in cui i contagi sono aumentati, complice la nuova e contagiosa variante Omicron 5 e l’allentamento delle misure restrittive, e giornate in cui i numeri erano in calo. Ancora non è finita, infatti abbiamo davanti tutto il mese di agosto per monitorare la situazione in merito, ma già glisi sono espressi su quello che ci aspetterà in autunno. Fra le novità sicuramente una è costituita dal vaccino, infatti le aziende ...

infoitinterno : Si tornerà in classe senza mascherina - BattistaDotti : @Ondanomala3 @borghi_claudio @AleksL74 Si parla di un emendamento ( che se modificato deve ritornare in senato per… - Derfio81 : @GiorgiaMeloni Ma se invece lasciassimo vivere in santa pace i nostri figli?.......le farebbe schifo? E soprattutto… - freedomnopass : Il messaggio implicito è che a settembre si tornerà a scuola con la mascherina. Siamo a fine luglio, le scuole ri… - alice_ARP_ : @Patry754 @Sborrr Successo anche a me. Per mesi non ho sentito assolutamente nulla e ho recuperato al 99% entro qu… -