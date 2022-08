infoitinterno : Conclusa la visita di Pelosi a Taipei: “Gli Usa non vi abbandoneranno”. L’ira di Pechino: “Chi offende la Cina verr… - Massimo10489625 : ???? #UCRAINA LAVROV: USA SONO BULLI GLOBALI Sergei Lavrov critica la visita a Taiwan di Nancy Pelosi, a suo avviso… - fisco24_info : Taiwan, Lavrov: 'Usa fanno quello che vogliono, come in Ucraina': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo crit… - Zamberlett : RT @Alexanderxxvii1: Il covid, la guerra, Lavrov. Giordano critica Draghi: “È una aberrazione” - Alexanderxxvii1 : Il covid, la guerra, Lavrov. Giordano critica Draghi: “È una aberrazione” -

Agenzia ANSA

... che a sua volta ha il dovere di far sì che il Paese ospitante si comporti in modo decente", ha dettoai giornalisti a margine del vertice Asean in Cambogia. . 5 agosto 2022: gli Usa fanno come vogliono Taiwan attiva sistemi di difesa: usate app per rifugi Il ...il più completo disappunto' sul comunicato firmato ieri dai ministri degli Esteri di fortesulle ... Lavrov critica Usa su gestione Onu, scrive a Guterres Di recente ho inviato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres), che a sua volta ha il dovere di far sì che il Paese ospitante si comporti in modo decente", ha detto ...La scorsa settimana, dal 24 al 27 luglio, il ministro degli Esteri della Federazione russa, Sergej Lavrov, ha visitato quattro stati africani: Egitto, Repubblica del Congo, Uganda ed Etiopia. Non ha p ...