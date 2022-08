Kevin Spacey dovrà risarcire la produzione di “House of Cards” per le molestie sessuali compiute durante le riprese della serie (Di venerdì 5 agosto 2022) L’attore americano Kevin Spacey dovrà risarcire la società che ha prodotto la serie televisiva House of Cards, di cui era protagonista, per le molestie sessuali compiute nei confronti di alcune persone che lavoravano o avevano lavorato sul set. Un tribunale Leggi su ilpost (Di venerdì 5 agosto 2022) L’attore americanola società che ha prodotto latelevisivaof, di cui era protagonista, per lenei confronti di alcune persone che lavoravano o avevano lavorato sul set. Un tribunale

denni1327 : Le crociate che ogni tanto intraprendono gli americani sono una delle contraddizioni degli USA. Kevin Spacey resta… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Caso Kevin Spacey, l’attore condannato a pagare 31 milioni alla produzione di 'House of Cards' - ItalyNowadays : Nuovo colpo per Kevin Spacey, mega multa da 31 milioni. #Giustizia #Accusa #Cinema #KevinSpacey #MRC… - ParliamoDiNews : Kevin Spacey dovrà pagare una cifra record per cattiva condotta sessuale #Speciali #IMAXe3D #Cinemabusiness #D23… - doctorhoover : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo colpo per Kevin Spacey: l'attore dovrà pagare 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha licenziato… -