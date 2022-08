Hills Race #18 - A settembre il festival delle accelerazioni nel quarto di miglio

(Di venerdì 5 agosto 2022) attesa per le giornate del 9, 10 e 11la diciottesima edizione dell', ilneldiche terrà impegnati i partecipanti nel Dragway Rivanazzano, un circuito per dragster ricavato nel piccolo aeroporto di Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia. Le gare. Oltre 100 piloti provenienti da ogni parte d'Europa si sfideranno in gare d'accelerazione alla guida di vetture americane e Maggiolini Volkswagen, con il pubblico che potrà seguire in sicurezza in apposite aree l'evento lungo il rettilineo. Tra le varie categorie in gara, gli organizzatori segnalano la presenzaPro ET e Super Pro ET, con sfide a eliminazione diretta che vedranno impegnati mezzi capaci di coprire il ...

...a Pavia e per la precisione all'aeroporto di Rivanazzano Terme trasformato nel circuito automobilistico Rivanazzano Dragway che dal 9 al 11 settembre ospiterà la 18esima edizione della, ...