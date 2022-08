“GF Vip 7”, Signorini lascia un’indizio su un concorrente: i fan capiscono subito (Di venerdì 5 agosto 2022) Alfonso Signorini ha lasciato un nuovo indizio su Instagram che riguarda un futuro concorrente del GF Vip 7. Una foto che in tantissimi hanno riconosciuto subito. In molti avevano ipotizzato la sua presenza ma nessuna conferma era mai arrivata. Ora invece sembra che ci sarà proprio lui, ma non tutti hanno preso bene il suo ingresso nel reality di Canale 5. “GF Vip 7”, l’indizio di Alfonso Signorini non lascia spazio a dubbi “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”, ha scritto il giornalista sotto lo scatto. I fan hanno subito capito a chi apparteneva il mazzo di chiavi: ad Antonino Spinalbese. A quanto pare la produzione del GF Vip 7 sarebbe riuscita a convincere l’ex di Belen a fare il suo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 5 agosto 2022) Alfonsohato un nuovo indizio su Instagram che riguarda un futurodel GF Vip 7. Una foto che in tantissimi hanno riconosciuto. In molti avevano ipotizzato la sua presenza ma nessuna conferma era mai arrivata. Ora invece sembra che ci sarà proprio lui, ma non tutti hanno preso bene il suo ingresso nel reality di Canale 5. “GF Vip 7”, l’indizio di Alfonsononspazio a dubbi “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”, ha scritto il giornalista sotto lo scatto. I fan hannocapito a chi apparteneva il mazzo di chiavi: ad Antonino Spinalbese. A quanto pare la produzione del GF Vip 7 sarebbe riuscita a convincere l’ex di Belen a fare il suo ...

