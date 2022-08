Enti locali: rinnovato il contratto dei dipendenti (Di venerdì 5 agosto 2022) È stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali il contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali che rappresenta i dipendEnti dei Comuni, delle Province, della Regione, della Camera di commercio oltre che delle case di riposo (ex IPAB) e delle aziende speciali. In provincia di Bergamo il settore rappresenta circa 5.100 dipendEnti dei settori pubblici e altri 1.100 che lavorano nelle case di riposo o nei servizi offerti dalle aziende pubbliche. Il contratto sottoscritto, che arriva al termine di un lungo confronto e dopo la stipula del contratto delle Funzioni Centrali e della Sanità, rappresenta un grosso passo avanti in termini di valorizzazione del personale e di incremento economico. Ora occorrerà attendere l’iter previsto dalla legge per vedere riconosciuti in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) È stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ilnazionale di lavoro del comparto Funzioniche rappresenta i dipenddei Comuni, delle Province, della Regione, della Camera di commercio oltre che delle case di riposo (ex IPAB) e delle aziende speciali. In provincia di Bergamo il settore rappresenta circa 5.100 dipenddei settori pubblici e altri 1.100 che lavorano nelle case di riposo o nei servizi offerti dalle aziende pubbliche. Ilsottoscritto, che arriva al termine di un lungo confronto e dopo la stipula deldelle Funzioni Centrali e della Sanità, rappresenta un grosso passo avanti in termini di valorizzazione del personale e di incremento economico. Ora occorrerà attendere l’iter previsto dalla legge per vedere riconosciuti in ...

msgelmini : #DlAiuti 17 miliardi di euro per tagliare le tasse, ridurre le bollette di luce e gas, aiutare imprese ed enti loca… - larampait : #CCNL #EntiLocali, #Petillo: “Amaro boccone per #dipendenti spettatori e non protagonisti” - AlexMariniTN : Voto per corrispondenza nei referendum comunali. Introdotta nel Codice degli Enti Locali la possibilità di discipli… - startzai : RT @Facciamo_ECO: 'Territori portano avanti #innovazione. Lavorare su #mobilità #sostenibile significa parlare di #cambiamento culturale e… - Facciamo_ECO : 'Territori portano avanti #innovazione. Lavorare su #mobilità #sostenibile significa parlare di #cambiamento cultur… -