Elezioni: cosa contiene la bozza del programma del centrodestra (Di venerdì 5 agosto 2022) Si chiama L’Italia, domani, ed è la prima bozza del programma di governo del centrodestra. Come riporta l’agenzia Ansa, che ne ha visionato una copia, è diviso in quindici punti in sette cartelle e verrà presentato il 14 agosto, dopo essere stato esaminato dai partiti che lo sottoscriveranno: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Si chiama L’Italia, domani, ed è la primadeldi governo del. Come riporta l’agenzia Ansa, che ne ha visionato una copia, è diviso in quindici punti in sette cartelle e verrà presentato il 14 agosto, dopo essere stato esaminato dai partiti che lo sottoscriveranno: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia L'articolo proviene da Inews24.it.

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - borghi_claudio : @todorov_denis Si possono prendere tantissimi voti senza fare niente di utile come un certo movimento testimonia. N… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - ManzolilloCG : @jontargetti @CarloCalenda Un terzo polo adesso dopo ciò che calenda ha fatto sarebbe una cosa poco credibile agli… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @todorov_denis Si possono prendere tantissimi voti senza fare niente di utile come un certo movimento testimonia. Non s… -