Delega Spettacolo in GU dopo oltre un mese. In vigore dal 18/8

SANDYOUItalia : RT @MinLavoro: #Lavoro nello #spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore ?? - Srmedia_info : Lavoro nello spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore - mannitwitt : ??? 3 agosto 2022 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. L.15.7.2022 n.106 - LavoroFisco : Lavoro nello spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore - elemortellaro : RT @MinLavoro: #Lavoro nello #spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore ?? -

ROMA (Public Policy) - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale , ed entrerà in vigore il 18 agosto, il ddlin materia di. Il ddl aveva ricevuto il via libera definitivo da parte del Parlamento lo scorso 13 luglio. continua " in abbonamento REDPresenti la VicePresidente conalla Cultura della Regione Calabria, Giusy Princi, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi.Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Legge n. 106 del 2022 che prevede specifica delega al Governo per l’adozione ...Presenti la VicePresidente con delega alla Cultura della Regione Calabria ... ultimi tre anni è stato un periodo che ci ha spinti a rinchiuderci in noi stessi. Lo spettacolo e la cultura possono farci ...