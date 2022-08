Boxe, Luca Rigoldi: “Non sottostimo nessuno, sono pronto per una dura battaglia con Eloyan” (Di venerdì 5 agosto 2022) Luca Rigoldi è pronto ad affrontare in casa, al Palasport di Dueville, il combattimento che lo vede impegnato nel tentativo di difendere il titolo UE dei pesi supergallo. Ad affrontarlo c’è il belga Geram Eloyan, per un confronto che avrà la diretta tv di RaiSport dalle 21:15. Queste le parole dell’italiano, poco prima della cerimonia del peso, riprese da Boxering: “Non è nel mio stile sottostimare nessuno e risulta inconfutabile l’impegno che ho profuso in questa preparazione, che dura da mesi, a Piove di Sacco. Il mastro Freo mi ha messo sotto pressione chiedendomi un maggior lavoro nella difesa e una maggiore continuità in attacco nel lanciare certi colpi e credo di essere pronto ad ogni evenienza“. Boxe, i convocati dell’Italia per ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)ad affrontare in casa, al Palasport di Dueville, il combattimento che lo vede impegnato nel tentativo di difendere il titolo UE dei pesi supergallo. Ad affrontarlo c’è il belga Geram, per un confronto che avrà la diretta tv di RaiSport dalle 21:15. Queste le parole dell’italiano, poco prima della cerimonia del peso, riprese daring: “Non è nel mio stile sottostimaree risulta inconfutabile l’impegno che ho profuso in questa preparazione, cheda mesi, a Piove di Sacco. Il mastro Freo mi ha messo sotto pressione chiedendomi un maggior lavoro nella difesa e una maggiore continuità in attacco nel lanciare certi colpi e credo di esseread ogni evenienza“., i convocati dell’Italia per ...

