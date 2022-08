Biglietti per i Rammstein in Italia nel 2023 (Di venerdì 5 agosto 2022) Rammstein in Italia nel 2023, al via la caccia dei Biglietti. Ma è presto per cercarli. Si diffonde la notizia del tour internazionale dei Rammstein che prevede anche tappe in Italia il prossimo anno e parte la ricerca delle informazioni, non ancora disponibili alla data odierna. Bisognerà attendere ancora un po’. Informazioni sui non tarderanno a raggiungere il web non appena i live verranno comunicati e confermati in via ufficiale. Per ora, quel che sappiamo è che anche il nostro Paese è incluso nel giro europeo della band che coinvolgerà anche Austria, Portogallo, Belgio, Germania e molte altre nazioni. Solo qualche settimana fa, il concerto dei Rammstein in Italia, a Torino, ha entusiasmato migliaia di fan. Tantissimi coloro che si sono ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)innel, al via la caccia dei. Ma è presto per cercarli. Si diffonde la notizia del tour internazionale deiche prevede anche tappe inil prossimo anno e parte la ricerca delle informazioni, non ancora disponibili alla data odierna. Bisognerà attendere ancora un po’. Informazioni sui non tarderanno a raggiungere il web non appena i live verranno comunicati e confermati in via ufficiale. Per ora, quel che sappiamo è che anche il nostro Paese è incluso nel giro europeo della band che coinvolgerà anche Austria, Portogallo, Belgio, Germania e molte altre nazioni. Solo qualche settimana fa, il concerto deiin, a Torino, ha entusiasmato migliaia di fan. Tantissimi coloro che si sono ...

