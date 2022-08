Angie J pesava 300 kg ed era ricaduta nella tossicodipendenza Vite al Limite non è finita bene

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 agosto 2022) Quello diJ è stato uno dei percorsi più difficili che abbia avuto tra le mani il dottor Now, non èper la donna. Uno dei percorsi più tosti che abbiamo visto aalè stato proprio quello di Angela Marie Dunham-Johns, la donna ha deciso di partecipare al programma e mettersi nelle mani del Dottor Now quando aveva 39 ed era arrivata a pesare quasi 300 kg, una situazione che non le permetteva più di vivere. La vita di Angela, soprannominataJ è stata davvero drammatica, originaria dell’Ohio la donna ha raccontato il suo passato ed è da far venire i brividi, la sua vita prima di incontrare il dottor Nowzaradan era soggetta alla, un dramma della sua vita legato ai terribili abusi sessuali subiti quando era ...