Traffico Roma del 04-08-2022 ore 19 | 00

(Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani risolti i problemi legati all’incidente avvenuto sul percorso Urbano della A24 per Teramo creato il gatto e il raccordo anulare in uscita dacose poi sulla Cassia Veientana per la presenza dei noti i cantieri altezza raccordo anulare nelle due direzioniintenso rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Tuscolana e doppia code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia in città da oggi al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse alvia dei Fori Imperiali e via dei Cerchi rispettivamente tra via di San Gregorio via dell’Ara massima di Ercole su via dei Cerchi sempre tra via San ...