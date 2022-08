Torna libero per errore dopo l'aggressione con 23 coltellate (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe subito volato a Londra con la madre. Il minore aveva aggredito e massacrato a coltellate la 26enne Marta Novello nella periferia di Mogliano Veneto. L’adolescente per un errore di data non è stato condotto in comunità Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe subito volato a Londra con la madre. Il minore aveva aggredito e massacrato ala 26enne Marta Novello nella periferia di Mogliano Veneto. L’adolescente per undi data non è stato condotto in comunità

Corriere : Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - zick2121 : Mauro è un elfo libero Torna a casa Mauro e prenditi il perdono - CiccioLupis : RT @Corriere: Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - saryxs87 : RT @Corriere: Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - CinziaCammarer1 : RT @Storace: Su #Libero in #edicola: in prima pagina come #Calenda torna all’ovile -