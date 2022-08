Timothée Chalamet sfoggerà le sue doti canore (per la prima volta) in Wonka (Di giovedì 4 agosto 2022) Un film sulle origini di Willy Wonka non sembra promettente a prima vista, ma con Paul King al timone e Timothée Chalamet nel ruolo principale, non possiamo fare a meno di avere curiosità e aspettative. Il regista di Mighty Boosh ha diretto entrambi i film di Paddington, per cui se Wonka prende in prestito l'adorabilità alla Wes Anderson di quei film, ci si può aspettare una delizia. Entrambi i precedenti adattamenti di Roald Dahl hanno beneficiato del tocco creativo dei rispettivi registi, quindi si presume che pure King dia la sua impronta personale a questa iterazione. Infine, ogni reboot di un franchise merita sempre un po' di trepidazione. La prima foto di Chalamet in costume ha fatto scalpore, ma quando mai ha deluso? Ecco cosa sappiamo su Wonka ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Un film sulle origini di Willynon sembra promettente avista, ma con Paul King al timone enel ruolo principale, non possiamo fare a meno di avere curiosità e aspettative. Il regista di Mighty Boosh ha diretto entrambi i film di Paddington, per cui seprende in prestito l'adorabilità alla Wes Anderson di quei film, ci si può aspettare una delizia. Entrambi i precedenti adattamenti di Roald Dahl hanno beneficiato del tocco creativo dei rispettivi registi, quindi si presume che pure King dia la sua impronta personale a questa iterazione. Infine, ogni reboot di un franchise merita sempre un po' di trepidazione. Lafoto diin costume ha fatto scalpore, ma quando mai ha deluso? Ecco cosa sappiamo su...

wastetniight : @94FratLouis AH BENE il mio preferito in assolutamente è finn wolfhard la vita mia il mio respiro poi timothée chal… - Halchal74234091 : Non so come spiegarlo ma francis doyle e timothée chalamet sono la stessa persona. Non so nonostante viene specific… - alssa_ndro : @TheLastDuivel Timothée Chalamet in Dune per me sarebbe una buona idea - exileuphoria : pensavo fosse un modo per chiamare timothee chalamet per un attimo???? - lunastortva : è davvero il mio film preferito o c’è solo timothée chalamet ? -