Simona Ventura | l’attacco frontale di Victoria Cabello | “Non è stata generosa”

(Di giovedì 4 agosto 2022) In una lunga intervista al Corriere della Serasi è raccontata come mai fatto prima d’ora. Ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera professionale, che l’ha vista lavorare in tv in numerosi programmi. La conduttrice si è soffermata in particolare sull’esperienza in veste di giudice a X Factor e, soprattutto, sul rapporto con la collega: al suo indirizzo arriva un attacco, le sue parole.amara su: “Non ècon me”è uno dei volti noti del nostro piccolo schermo, conduttrice di numerosi programmi di spicco. Non è...

MondoTV241 : #VictoriaCabello al veleno contro #SimonaVentura, vecchie ruggini tra di loro ???? - zazoomblog : Simona Ventura che schianto al mare: corpo da urlo il reel infiamma Instagram - #Simona #Ventura #schianto #mare: - Gio55981465 : RT @fabiofabbretti: 'Simona Ventura non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, co… - GossipItalia3 : Victoria Cabello contro Simona Ventura: “Non è stata molto generosa con me” #gossipitalianews - IsaeChia : Victoria Cabello rivela a quale star di Hollywood ha “messo un po’ di lingua” durante un bacio e quale attore l’ha… -

Un'esperienza dove aveva preso il posti di, così come a Quelli che il calcio. ' Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il ...Victoria Cabello ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera dove ha parlato di X Factor ed anche di, svelando cosa ne pensa della conduttrice: "Con me non è stata generosissima". Victoria Cabello, colpo basso a: "Non è stata generosa" Victoria ha preso due volte il ...Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati, nessuno si sarebbe aspettato sarebbe avvenuto in così poco tempo: cosa è successo ...Victoria Cabello non è di certo una che le manda a dire. In questi anni come conduttrice televisiva abbiamo imparato a conoscerla e possiamo dire con certezza che se c'è una cosa che non le manca è il ...