Sant’Agostino, via i ponteggi dal chiostro minore: nel 2023 la fine del restauro (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Serviranno ancora alcuni mesi di lavoro, ma la ristrutturazione del chiostro minore di Sant’Agostino, in Bergamo Alta, comincia a prendere forma. I ponteggi sono stati smontati e la struttura medievale, ricca di storia, bellezza e arte, ora è libera dalle impalcature. L’intervento rientra nella più ampia progettualità della ristrutturazione del complesso, sede universitaria, che proseguirà fino alla prossima primavera. Il progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Bergamo, proprietario della struttura, che ha sostenuto l’onere della fase progettuale e della direzione dei lavori, e l’Università degli Studi di Bergamo, che ha finanziato l’opera per 6,5 milioni di euro. È stata ultimata la realizzazione delle chiavi di contenimento (catene) per il consolidamento della struttura e ora ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Serviranno ancora alcuni mesi di lavoro, ma la ristrutturazione deldi, in Bergamo Alta, comincia a prendere forma. Isono stati smontati e la struttura medievale, ricca di storia, bellezza e arte, ora è libera dalle impalcature. L’intervento rientra nella più ampia progettualità della ristrutturazione del complesso, sede universitaria, che proseguirà fino alla prossima primavera. Il progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Bergamo, proprietario della struttura, che ha sostenuto l’onere della fase progettuale e della direzione dei lavori, e l’Università degli Studi di Bergamo, che ha finanziato l’opera per 6,5 milioni di euro. È stata ultimata la realizzazione delle chiavi di contenimento (catene) per il consolidamento della struttura e ora ...

FraLeitner : @PBerizzi @repubblica Via S. Girolamo Emiliani, un santo che non è trevigiano, è lì adiacente. Ma quello va bene? O… - GazzettinoGolfo : - La viabilità di Via Sant'Agostino al centro di un incontro in prefettura - - Incammino3 : DAI «DISCORSI» DI SANT'AGOSTINO, 'FELICI COLORO CHE HANNO MERITATO DI RICEVERE IL SIGNORE NELLA PROPRIA CASA'… - ziolions4219 : Sant' Agostino Roscelli - newsrimini : Nella sala Sant’Agostino a #Rimini “una mostra e il suo doppio” -