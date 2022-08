«Questo non è il tuo show»: così una giudice ha fatto a pezzi il più grande complottista d’America – Il video (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo ha perso suo figlio nella sparatoria alla scuola elementare di Sandy Hook, ma ha dovuto anche affrontare i complottisti che bollavano la strage come una «bufala». La sua vita è diventata un «inferno» anche a causa dei siti di disinformazione, come InfoWar: per Questo Scarlett Lewis ha ieri confrontato in tribunale il guru dei cospirazionisti, Alex Jones. Il processo è stato intentato dalle famiglie delle vittime che, nel 2012, vennero brutalmente massacrate dal giovane Adam Lanza. Quel giorno morirono 26 persone, di cui 20 bambini. Jones, tuttavia, ha per anni bollato l’episodio come una «bufala del governo», definendo i familiari delle vittime come semplici «attori»: ieri, per la prima volta, ha ammesso di aver sbagliato. Nella sua nuova versione, l’attacco è stato «vero al 100%». I guai finanziari Jones ha affermato di aver creduto alla teoria del ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo ha perso suo figlio nella sparatoria alla scuola elementare di Sandy Hook, ma ha dovuto anche affrontare i complottisti che bollavano la strage come una «bufala». La sua vita è diventata un «inferno» anche a causa dei siti di disinformazione, come InfoWar: perScarlett Lewis ha ieri confrontato in tribunale il guru dei cospirazionisti, Alex Jones. Il processo è stato intentato dalle famiglie delle vittime che, nel 2012, vennero brutalmente massacrate dal giovane Adam Lanza. Quel giorno morirono 26 persone, di cui 20 bambini. Jones, tuttavia, ha per anni bollato l’episodio come una «bufala del governo», definendo i familiari delle vittime come semplici «attori»: ieri, per la prima volta, ha ammesso di aver sbagliato. Nella sua nuova versione, l’attacco è stato «vero al 100%». I guai finanziari Jones ha affermato di aver creduto alla teoria del ...

