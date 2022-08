Lega Pro, definiti i gironi di Serie C della prossima stagione (Di giovedì 4 agosto 2022) La Lega Pro ha comunicato la composizione dei tre giorni di Serie C della prossima stagione 2022/23. L’inizio del campionato è previsto per il 28 agosto, con i seguenti giorni: Girone A: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalo’, Juventus u23, Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona. Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. Girone C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) LaPro ha comunicato la composizione dei tre giorni di2022/23. L’inizio del campionato è previsto per il 28 agosto, con i seguenti giorni: Girone A: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalo’, Juventus u23, Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona. Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. Girone C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi ...

