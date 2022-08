L’America non può restare a guardare dobbiamo difendere democrazia e libertà (Di giovedì 4 agosto 2022) La Speaker della Camera Usa spiega il senso della missione sull’isola ribelle: «Sono nostri partner. Xi sempre più aggressivo, sta preparando l’unificazione. Non cederemo mai alle minacce dei dittatori» Leggi su lastampa (Di giovedì 4 agosto 2022) La Speaker della Camera Usa spiega il senso della missione sull’isola ribelle: «Sono nostri partner. Xi sempre più aggressivo, sta preparando l’unificazione. Non cederemo mai alle minacce dei dittatori»

NicolaPorro : 'Anche l’America teme la vittoria della destra in Italia', dice lo “svizzero smemorato”. Gli risponde il direttore… - NicolaPorro : ?? L’America che non vuole il #centrodestra secondo De Benedetti, l’ennesima letterina di #MaraCarfagna e l’imbarazz… - ferry670 : Abbiamo capito che lo scettro l'america non lo vuole perdere - magslovelock : @Rossodi88975076 @SkyTG24 Hanno fatto richiesta i due Stati per aderire NON l’America - StellaStar64 : RT @doluccia16: E no, cara Meloni...gli elettori di dx, per la gran parte non sono pro-Ucraina, sono veri patrioti ed il patriottismo vero… -