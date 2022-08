Juve scatenata sul mercato: Allegri vuole Kostic e Paredes (Di giovedì 4 agosto 2022) TORINO - La Juve non comprerà tanto per comprare. Dal summit a tema mercato di ieri alla Continassa, tra Max Allegri e la dirigenza bianconera, è stato ribadito proprio questo . Servono rinforzi, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) TORINO - Lanon comprerà tanto per comprare. Dal summit a temadi ieri alla Continassa, tra Maxe la dirigenza bianconera, è stato ribadito proprio questo . Servono rinforzi, ...

Juve scatenata sul mercato: Allegri vuole Kostic e Paredes ... in attesa che si verifichino le condizioni ideali per arrivare al regista individuato (vedi Leandro Paredes) e alla punta giusta (si complica Alvaro Morata ma resta il preferito di Max) , la Juve ... Serie D, Vastese scatenata sul mercato: gli ultimi colpi ... Romeo, nella sua carriera, ha collezionato presenze in Serie B (con le maglie di Empoli e Juve Stabia), Serie C (ancora Juve Stabia, Lumezzane, Alessandria, Sorrento, Mantova e Melfi) e Serie D (... Corriere dello Sport Juve scatenata sul mercato: Allegri vuole Kostic e Paredes Ieri alla Continassa vertice di mercato tra la dirigenza bianconera e il tecnico. Il serbo, richiesto dal West Ham, ha già dato la preferenza alla Signora. L’argentino è il preferito per il centrocamp ... Roma scatenata, ma è tempo degli addii La Roma sembra scatenata sul mercato e, con gli acquisti di Dybala e Wijnaldum, si candida fortemente a essere protagonista nel campionato che inizierà tra poco meno di due settimane. Ma la squadra ca ... ... in attesa che si verifichino le condizioni ideali per arrivare al regista individuato (vedi Leandro Paredes) e alla punta giusta (si complica Alvaro Morata ma resta il preferito di Max) , la...... Romeo, nella sua carriera, ha collezionato presenze in Serie B (con le maglie di Empoli eStabia), Serie C (ancoraStabia, Lumezzane, Alessandria, Sorrento, Mantova e Melfi) e Serie D (... Juve scatenata sul mercato: Allegri vuole Kostic e Paredes Ieri alla Continassa vertice di mercato tra la dirigenza bianconera e il tecnico. Il serbo, richiesto dal West Ham, ha già dato la preferenza alla Signora. L’argentino è il preferito per il centrocamp ...La Roma sembra scatenata sul mercato e, con gli acquisti di Dybala e Wijnaldum, si candida fortemente a essere protagonista nel campionato che inizierà tra poco meno di due settimane. Ma la squadra ca ...