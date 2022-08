Il Paradiso delle Signore: le new entry (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Paradiso delle Signore - Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti Torna su Rai 1 il 12 settembre con le sue Veneri, i suoi intrighi, le storie d’amore e le strategia pubblicitarie di un grande magazzino della Milano di metà anni ‘60. Il Paradiso delle Signore, appuntamento imperdibile per il pubblico del pomeriggio di Rai 1, in cinque stagioni daily non ha fatto altro che crescere, sia da un punto di vista auditel che narrativo, introducendo sempre nuovi personaggi e raccontando l’Italia che fu. Per la nuova stagione saranno quattro i personaggi che faranno il loro ingresso in scena, mentre entra a far parte del cast fisso una vecchia conoscenza, il meccanico Alfredo Perico (Gabriele Anagni), che sarà assunto al Paradiso e lavorerà con Armando (Pietro Genuardi). ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 agosto 2022) Il- Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti Torna su Rai 1 il 12 settembre con le sue Veneri, i suoi intrighi, le storie d’amore e le strategia pubblicitarie di un grande magazzino della Milano di metà anni ‘60. Il, appuntamento imperdibile per il pubblico del pomeriggio di Rai 1, in cinque stagioni daily non ha fatto altro che crescere, sia da un punto di vista auditel che narrativo, introducendo sempre nuovi personaggi e raccontando l’Italia che fu. Per la nuova stagione saranno quattro i personaggi che faranno il loro ingresso in scena, mentre entra a far parte del cast fisso una vecchia conoscenza, il meccanico Alfredo Perico (Gabriele Anagni), che sarà assunto ale lavorerà con Armando (Pietro Genuardi). ...

