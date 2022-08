Ex Lanificio | gli operai sono pronti a occupare - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 4 agosto 2022) di Lucia Bigozzi "Siamo in fabbrica dalle 5 per non perdere le consegne: 150 pezze di panno del casentino già arrivate a destinazione". Andrea Fastoni esce dall'assemblea con il volto tirato dalla ...

È il nodo, assai intricato attorno al quale ruota l'intera vicenda che si trascina dietroeffetti di una serie di fallimenti, chiusure e riaperture che hanno accompagnato la "vita" del panno del ...Ex Lanificio, gli operai sono pronti a occupare Approvata all'unanimità la mobilitazione. Fastoni e Malossi: "Di qui non ci muoviamo. Trenta chilometri di pezze da fare entro dieci giorni" ...Andrea Fastoni lavora nell'ex Lanificio di Soci da trent'anni. "Ho vissuto il boom, quando eravamo in 220: ora tremo per la chiusura" ...