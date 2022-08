Elisabetta Gregoraci: le voci sull’amore che stupiscono (Di giovedì 4 agosto 2022) La conduttrice di Battiti Live avrebbe una nuova frequentazione: quella con il giovane e ricco Giulio Fratini Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? A quanto pare si. L’ex moglie di Flavio Briatore nelle ultime settimane è stata paparazzata in dolce compagnia al Twinga. Chi è il fortunato? Secondo alcune indiscrezioni sarebbe l’ex fidanzato di Roberta Morise. Ma andiamo a vedere i dettagli. Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma? A riportare lo scoop questa volta il settimanle Di Più. Secondo il noto giornale, dopo sono state pubblicate anche delle foto, Elisabetta Gregoraci avrebbe una nuova fiamma. I due sono sono stati beccati insieme nel noto locale sopra citato a chiacchierare uno accanto a l’altro, sorseggiando al tramonto uno Spritz. Il locale si trova a Forte dei Marmi, ed ... Leggi su formatonews (Di giovedì 4 agosto 2022) La conduttrice di Battiti Live avrebbe una nuova frequentazione: quella con il giovane e ricco Giulio Fratini Nuovo amore per? A quanto pare si. L’ex moglie di Flavio Briatore nelle ultime settimane è stata paparazzata in dolce compagnia al Twinga. Chi è il fortunato? Secondo alcune indiscrezioni sarebbe l’ex fidanzato di Roberta Morise. Ma andiamo a vedere i dettagli.ha una nuova fiamma? A riportare lo scoop questa volta il settimanle Di Più. Secondo il noto giornale, dopo sono state pubblicate anche delle foto,avrebbe una nuova fiamma. I due sono sono stati beccati insieme nel noto locale sopra citato a chiacchierare uno accanto a l’altro, sorseggiando al tramonto uno Spritz. Il locale si trova a Forte dei Marmi, ed ...

