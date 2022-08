Elezioni | Di Maio su veto a ex M5S | ' noi con Draghi a differenza di chi ha pugnalato'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “C'è una sostanziale, che non può essere ignorata, tra chi è fuoriuscito dal partito di Conte ed ha sempre votato la fiducia a, salvando anche il governo in occasione della risoluzione di sostegno all'Ucraina, rispetto a chi invece hae questo governo provocandone la caduta”. Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Diparlando con gli eletti di Impegno Civico, durante l'assemblea di questa mattina, in merito aldella coalizione sulla non candidatura degli ex M5S nei collegi uninominali.

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - Adnkronos : Il patto tra il Pd e Azione mette a rischio un accordo tra i dem, Sinistra italiana ed Europa verde, e anche con Lu… - Pecora_Solista : @pdnetwork Voi avete raccattato qualsiasi cosa pur di non perdere le elezioni, vi siete tenuti anche di maio, ma da… - DomaniGiornale : ???? Si terrà a breve un incontro tra il segretario del #Pd Enrico #Letta e i leader di #Sinistraitaliana ed… -

È il senso, si apprende, del discorso di Luigi Di, capo politico di Impegno civico, all'... "Non mi ricandiderò alle prossime- dice intanto il sottosegretario alla Salute Sileri ex M5s ...Leggi anche2022, Meloni: "Squadra di governo si fa su base risultato voto" La ... E mi sono riproposto di non rispondere agli insulti di Letta, di Renzi, di Calenda o Di, io porto ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “C’è una sostanziale differenza, che non può essere ignorata, tra chi è fuoriuscito dal partito di Conte ed ha sempre votato la fiducia a Draghi, salvando anche il governo i ...(Adnkronos) – “Alleanza con il Pd dopo il voto Mi sembra improbabile” quel partito “si è messo in un calderone, e non so cosa potrà uscirne”. Così Giuseppe Conte, ospite di Metropolis, su Repubblica.