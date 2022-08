Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 04 agosto 2022 "Oggi alla fine del Consiglio dei Ministri ho fatto tanti auguri di buone vacanze a chi non ha la campagna elettorale e augurato che si realizzino i sogni di chi è in campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 04 agosto 2022 "Oggi alla fine del Consiglio dei Ministri ho fatto tanti auguri dia chi non ha la campagna elettorale eche si realizzino idi chi è in campagna ...

ParliamoDiNews : Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni – Libero Quotidiano… - Affaritaliani : Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni - RobertoSignore7 : RT @barbarajerkov: draghi: alla fine del cdm ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che vanno in vacanza; altri altri ho augurato… - cmqpiena : RT @barbarajerkov: draghi: alla fine del cdm ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che vanno in vacanza; altri altri ho augurato… - MarinaMana1 : RT @barbarajerkov: draghi: alla fine del cdm ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che vanno in vacanza; altri altri ho augurato… -