“Decisione costretta”. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, succede dopo 2 mesi di matrimonio (Di giovedì 4 agosto 2022) Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, dopo le voci dei giorni scorsi ora parla lei. La coppia si era sposata lo scorso 28 maggio al Castello di Bracciano. Tra gli invitati anche molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d’avventura Nello show estivo, tra cui Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Al matrimonio anche Valerio Scanu e Andrea Sannino che avevano regalato emozionanti esibizioni. Sonia Lorenzini aveva poi raccontato della sua commozione. “È stato un matrimonio letteralmente da favola. Mi emoziono sempre, sono di certo parecchio sensibile, ho provato un po’ di invidia devo ammetterlo, ma di quella sana nel vedere così tanto amore attorno a me, perché si, quella di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)le voci dei giorni scorsi ora parla lei. La coppia si era sposata lo scorso 28 maggio al Castello di Bracciano. Tra gli invitati anche molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d’avventurashow estivo, tra cui Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Alanche Valerio Scanu e Andrea Sannino che avevano regalato emozionanti esibizioni. Sonia Lorenzini aveva poi raccontato della sua commozione. “È stato unletteralmente da favola. Mi emoziono sempre, sono di certo parecchio sensibile, ho provato un po’ di invidia devo ammetterlo, ma di quella sana nel vedere così tanto amore attorno a me, perché si, quella di ...

