Carlo seduce e abbandona Matteo Continua il bestiario elettorale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 agosto 2022) È giovedì, sembra essere passata un’era ma siamo solo all’inizio della campagna. Se fosse una serie televisiva sarebbe quasi divertente, solo che qui c’è in gioco il Paese. Ecco ildi giornata. IL RITORNO DEL “PARTITO DI BIBBIANO” Mentre Luigi Di Maio si prepara a candidarsi nelle liste del Pd per assicurarsi un posto in Parlamento, da Bibbiano il segretario dem Stefano Marazzi non le manda a dire: “Inutile negarlo, non nascondo che la nostra comunità locale abbia sofferto tanto e che da Di Maio si aspetterebbe ancora delle scuse”, dice il segretario cittadino. Del resto fu proprio Di Maio del PD che “toglieva i bambini alle famiglie con l’elettroshock per venderseli”. Le scuse forse non arriveranno, Di Maio sicuramente sì. ASILO CALENDA Qualcuno accusaCalenda di avere lasciato ...