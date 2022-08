Calciomercato, solo il Napoli su Raspadori: fissata la data di scadenza (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo Alfredo Pedullà il Napoli sarebbe l’unico club in corsa per Giacomo Raspadori e si sarebbe anche fissata una data di scadenza. Il giornalista ed … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo Alfredo Pedullà ilsarebbe l’unico club in corsa per Giacomoe si sarebbe ancheunadi. Il giornalista ed … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - GiovaAlbanese : Le valutazioni post tournée promuovono #Gatti e, in caso di necessità, #Danilo al centro della difesa. Su #Rugani c… - lucabianchin7 : Il probabile prezzo di #DeKetelaere come da evoluzioni di oggi: 32 milioni + 3 di bonus + una percentuale sulla riv… - cmdotcom : #Como, solo grandi firme: #Fabregas avrà #ThierryHenry come socio, manca solo l'annuncio - ZonaBianconeri : RT @Pacu91: L’accostamento giornalistico di #Raspadori alla #Juventus, solo per poi scrivere #Juve beffata dal Napoli è qualcosa da veri ??… -