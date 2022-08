Bersani dice addio al Parlamento: 'Ho deciso di non candidarmi ancora' (Di giovedì 4 agosto 2022) Pierluigi Bersani non sarà nel prossimo Parlamento. L'ex segretario del Pd e fondatore di Articolo Uno ha deciso di non ricandidarsi: "Me lo chiedono in tantissimi - spiega - E' una cosa normale, come ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Pierluiginon sarà nel prossimo. L'ex segretario del Pd e fondatore di Articolo Uno hadi non ricandidarsi: "Me lo chiedono in tantissimi - spiega - E' una cosa normale, come ...

