Atalanta | Percassi | “Muriel e Zapata? Vi dico la mia Sul mercato succederà qualcosa”

ilpodsport : #Calciomercato Atalanta, Percassi: 'Gasperini ha bloccato Miranchuk' #ilpodsport - Paolo_Bargiggia : Atalanta, Luca Percassi: “Ilicic? Ha fatto tantissimo, ma le storie possono finire” - ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #LucaPercassi… - BolognaSpazio : ???????? | Oggi a Zingonia Luca #Percassi ha sostanzialmente scaricato Josip #Ilicic: '#Ilicic è un giocatore che per… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ??Parla Luca #Percassi, amministratore delegato dell’@Atalanta_BC: “Su #Miranchuk posso confermare che abbiamo parlato co… -

... trentunenne colombiano dell', con cui ha ancora un anno di contratto dopo di che si ... L'altro giorno Lucarispondendo a una domanda sul futuro del colombiano e di Zapata ha detto che ......solo trovare la quadra economica cono Sassuolo per il cartellino di Pinamonti, con la Dea ferma a 15 milioni e bloccata dalle uscite ('Siamo già in tanti in attacco', la chiosa di) ...Pinamonti-Casadei, dalla cantera il tesoretto per far cassa e attivo di mercato. Venti milioni non trattabili per il centravanti di Cles, corteggiatissimo dopo Empoli e 13 reti alla causa toscana nel.Il giocatore ex Marsiglia ed ex Il Ds Vagnati, a sorpresa, ha riportato in Italia l'ala serba Nemanja Radonjic. Buona impressione del Napoli che in amichevole supera per 3-1 il Girona, formazione neo ...