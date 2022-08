Arriva il Decreto aiuti bis. Draghi lo approverà oggi (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Decreto aiuti bis approderà oggi in Consiglio dei ministri. La bozza prevede diverse misure. Si va da un punto in più di taglio del cuneo fiscale, che Arriva così all’1,8%, fino a 35.000 euro, a partire dal primo luglio e fino a fine anno, all’anticipo di 3 mesi della rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% da ottobre. Arriva oggi in Consiglio dei ministri il Decreto aiuti bis. Molte le novità previste Il Decreto aiuti bis prevede il rifinanziamento dei bonus psicologo e trasporti. Novità in vista ache per la scuola: Arriva il “prof esperto” e guadagnerà circa 5.650 euro in più l’anno. Il dl aiuti bis stanzia, inoltre, 900 milioni per prorogare di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilbis approderàin Consiglio dei ministri. La bozza prevede diverse misure. Si va da un punto in più di taglio del cuneo fiscale, checosì all’1,8%, fino a 35.000 euro, a partire dal primo luglio e fino a fine anno, all’anticipo di 3 mesi della rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% da ottobre.in Consiglio dei ministri ilbis. Molte le novità previste Ilbis prevede il rifinanziamento dei bonus psicologo e trasporti. Novità in vista ache per la scuola:il “prof esperto” e guadagnerà circa 5.650 euro in più l’anno. Il dlbis stanzia, inoltre, 900 milioni per prorogare di un ...

borghi_claudio : La polemica di giornata (che palle però) è quella sulle mascherine sui treni. Ma dopo 5 anni ancora qualcuno casca… - gabrillasarti2 : RT @borghi_claudio: @4everAnnina No non si può, qui alla camera se arriva un decreto in scadenza la scelta è solo fra approvarlo o farlo sa… - GigliolaDeAnge1 : RT @borghi_claudio: La polemica di giornata (che palle però) è quella sulle mascherine sui treni. Ma dopo 5 anni ancora qualcuno casca sull… - add966 : RT @borghi_claudio: @4everAnnina No non si può, qui alla camera se arriva un decreto in scadenza la scelta è solo fra approvarlo o farlo sa… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @4everAnnina No non si può, qui alla camera se arriva un decreto in scadenza la scelta è solo fra approvarlo o farlo sa… -