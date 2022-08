Anno di prova docenti neo immessi: previsti laboratori formativi e test finale. 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. SCARICA BOZZA (Di giovedì 4 agosto 2022) Con il via libera del CSPI si inizia a concretizzare il nuovo Anno di prova e formazione per i docenti neoassunti: il Consiglio ha espresso parere favorevole al decreto ministeriale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Con il via libera del CSPI si inizia a concretizzare il nuovodie formazione per ineoassunti: il Consiglio ha espresso parere favorevole al decreto ministeriale. L'articolo .

