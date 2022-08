A Venezia è stato scoperto un allevamento ostriche del I-II secolo a.C (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Uno scavo di archeologia marittima in laguna ha scoperto quella che sembra essere un allevamento di ostriche risalente del I-II secolo avanti Cristo. E' l'ipotesi preliminare su cui sta lavorando il team interdisciplinare impegnato nella seconda campagna di scavo archeologico subacqueo sul sito lagunare di Lio Piccolo, nel comune di Cavallino Treporti (Venezia), scoperto quasi venti anni fa dall'archeologo amatore Ernesto Canal. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Cà Foscari Venezia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna. La prima campagna si era svolta ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Uno scavo di archeologia marittima in laguna haquella che sembra essere undirisalente del I-IIavanti Cristo. E' l'ipotesi preliminare su cui sta lavorando il team interdisciplinare impegnato nella seconda campagna di scavo archeologico subacqueo sul sito lagunare di Lio Piccolo, nel comune di Cavallino Treporti (),quasi venti anni fa dall'archeologo amatore Ernesto Canal. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Cà Foscari, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune die Laguna. La prima campagna si era svolta ...

