Voragini a Roma | il nuovo studio ISPRA | “Le cose sono cambiate drasticamente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è la città delle mille scoperte. La città con una ‘doppia vita’. Quella che non lascia mai niente a caso e trasforma ogni lavoro in una ‘miniera d’oro’. Più realisticamente però,è la città dellee dall’ultimodi, in collaborazione con il CNR-IGAG, è emerso che “negli ultimi dieci anni si è assistito all’incremento della frequenza dei fenomeni, dovuto alla più fitta ed indiscriminata urbanizzazione del territorio”. La città delleInnanzitutto, come si legge nello, “la città disorge sopra una complessa rete di cavità sotterranee, per gran parte ancora sconosciuta, prodotta dalle attività umane, a varie riprese, in più di duemila anni”. Una città fondata su una storia, in gran parte ancora ...