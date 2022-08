‘Vinalia’ | domani parte la XXIX edizione | fitto il programma collaterale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiCon il tradizionale taglio del nastro, previsto per le ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena di Guardia Sanframondi (Bn), prenderà il vialadi Vinalia, rassegna enogastronomica promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia e prevista fino al 10 agosto prossimo. All’incontrociperanno: Ildo Romano (Presidente del Circolo Viticoltori), Titina Pigna (Responsabile del Comitato Vinalia), Raffaele Di Lonardo (Sindaco di Guardia Sanframondi), Domizio Pigna (Presidente de La Guardiense), Giuseppe Leone (Direttore Artistico di VinArte), e poi via via tutti quelli che permettono che ogni anno la manifestazione possa realizzarsi non abbassando mai la guardia. “Conforto” è la parola chiave di questa tornata 2022, scelta dai promotori perché affermano: si sente a ...