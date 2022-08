Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 3 agosto Buongiorno da Francesco Vitale letto e che danno tigrato l’accordo tra PD azione più Europa che prevede Fra l’altro di non candidare personalità di visive nei collegi uninominali offrendo diritto di tribuna in Parlamento è libera di diversi partiti c’è un posto anche in caso di non raggiungimento della soglia di sbarramento la divisione dei candidati tra PD e azione più Europa fratoianni e Bonelli chiedono un incontro per la verifica dell’Alleanza non abbiamo bisogno del diritto di tribuna porte aperte a Renzi centro-destra e con te parlano di ammucchiata eletta incontro anche Di Maio che in certo sull’offerta PD e rilancia sul programma Nancy Pelosi a Taipei e sottolinea di essere lì per onorare l’impegno americana sostenere la vivace democrazia taiwanese Pechino che ha tirato il jet parla di una grave violazione della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 3 agosto Buongiorno da Francesco Vitale letto e che danno tigrato l’accordo tra PD azione più Europa che prevede Fra l’altro di non candidare personalità di visive nei collegi uninominali offrendo diritto di tribuna in Parlamento è libera di diversi partiti c’è un posto anche in caso di non raggiungimento della soglia di sbarramento la divisione dei candidati tra PD e azione più Europa fratoianni e Bonelli chiedono un incontro per la verifica dell’Alleanza non abbiamo bisogno del diritto di tribuna porte aperte a Renzi centro-destra e con te parlano di ammucchiata eletta incontro anche Di Maio che in certo sull’offerta PD e rilancia sul programma Nancy Pelosi a Taipei e sottolinea di essere lì per onorare l’impegno americana sostenere la vivace democrazia taiwanese Pechino che ha tirato il jet parla di una grave violazione della ...

