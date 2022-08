Torino: visite mediche per un giovane del PSG (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Torino accoglie Daouda Weidmann. Il centrocampista francese classe 2003 arriva dal Paris Saint-Germain e oggi si è sottoposto alle... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilaccoglie Daouda Weidmann. Il centrocampista francese classe 2003 arriva dal Paris Saint-Germain e oggi si è sottoposto alle...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazaro nella sede del @TorinoFC_1906 per la firma: - DiMarzio : #Torino, domani le visite mediche di #Miranchuk e #Lazaro - Skysurfer72 : @Ros61Ben @MaxNerozzi Tutti rincoglioniti vero? L’equipe estera che gli ha fatto ogni tipo di esame sull’integrità… - C_Roy_75 : Era tutto studiato! ?? Belotti alla Roma ?? Kluivert, Shomurodov e Kumbulla per il Torino #Torino #FVCG Visite programmate ?? - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ????Visite mediche effettuate ieri mattina con il @TorinoFC_1906 per Daouda #Weidmann. Il centrocampista classe 2003 arriva dal… -