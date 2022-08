"Siamo in fascia protetta, non posso dirlo": Renzi, strepitoso "vaffa" a Di Maio | Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) "C'è un sacco di gente nel Pd che non sopporta di vedere il simbolo del Pd dato a Luigi Di Maio": Matteo Renzi, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta così il patto elettorale stretto da Enrico Letta, Carlo Calenda, l'ex grillino e ministro degli Esteri, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Secondo il leader di Italia viva, che correrà da solo alle elezioni del 25 settembre, "Siamo alla contraddizione". "Chi ha fatto il governo del Pd - gli 80 euro, il Jobs Act, l'industria 4.0, le unioni civili, la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo - non è considerato idoneo a stare col Pd. E poi nel Pd mettono quel Di Maio che aveva sempre parlato male del partito". Alla fine il senatore, che punta almeno al 5%, ha detto: "Io penso che noi saremo la vera sorpresa". E ha escluso fin da ora qualsiasi tipo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) "C'è un sacco di gente nel Pd che non sopporta di vedere il simbolo del Pd dato a Luigi Di": Matteo, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta così il patto elettorale stretto da Enrico Letta, Carlo Calenda, l'ex grillino e ministro degli Esteri, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Secondo il leader di Italia viva, che correrà da solo alle elezioni del 25 settembre, "alla contraddizione". "Chi ha fatto il governo del Pd - gli 80 euro, il Jobs Act, l'industria 4.0, le unioni civili, la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo - non è considerato idoneo a stare col Pd. E poi nel Pd mettono quel Diche aveva sempre parlato male del partito". Alla fine il senatore, che punta almeno al 5%, ha detto: "Io penso che noi saremo la vera sorpresa". E ha escluso fin da ora qualsiasi tipo di ...

