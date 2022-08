Roma, Zaniolo fra Mourinho e Conte: la pressione e il contenuto delle telefonate (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gentile Procuratore, sono un tifoso della Roma soddisfatto per l’arrivo di Dybala che sono sicuro porterà tante soddisfazioni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gentile Procuratore, sono un tifoso dellasoddisfatto per l’arrivo di Dybala che sono sicuro porterà tante soddisfazioni...

AliprandiJacopo : ?????? La Roma in partenza per Israele! Prima trasferta per #Dybala e tanti selfie con i tifosi! ?? Anche #Zaniolo è… - thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - salvione : Dybala e Zaniolo, che coppia! Festeggiano a Trigoria: 'Squadre squilibrate' - GsSargenti : @aleoricchio Tranquillo ale Zaniolo resta. Primo perché non vuole andare via, secondo perché non c è Na lira, terzo… - patry71 : @a_depadova @dariopelle3 Rimani pure con la speranza..Zaniolo finito il mercato rinnoverà con la Roma per altri due… -