Roma, il presidente dell'OM: «Veretout giocatore di altissimo livello»

Le parole di Longoria, presidente dell'OM: «Veretout e Sanchez giocatori altissimo livello, ma dobbiamo rispettare i club di appartenenza»

Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato di due obiettivi di mercato dei transalpini. Di seguito le sue parole su Alexis Sanchez e Jordan Veretout.

«Jordan è un giocatore di altissimo livello. Per Alexis Sanchez, basta vedere la sua storia: ha vinto ovunque è andato. Però dobbiamo rispettare il fatto che sono giocatori con contratti con altre società».

