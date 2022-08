Per Fabrizio Corona e Sara Barbieri è già luna di miele prima del matrimonio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una luna di miele anticipata per Fabrizio Corona e Sara Barbieri perché il loro matrimonio non è stato ancora celebrato ma è previsto entro la fine dell’estate. Le foto della romantica e passionale vacanza in Sardegna di Corona e della sua promessa sposa sono tra le pagine della rivista Chi, ma c’è una domanda che molti si pongono: ci sarà davvero il matrimonio di Corona e Sara? Non è la prima volta che l’ex marito di Nina Moric arriva così vicino ad un altro sì e poi tutto vola via con la sposa: questa volta Fabrizio Corona potrebbe davvero sposarsi di nuovo ma prima si lascia paparazzare nelle sue continue fughe d’amore. Non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) Unadianticipata perperché il loronon è stato ancora celebrato ma è previsto entro la fine dell’estate. Le foto della romantica e passionale vacanza in Sardegna die della sua promessa sposa sono tra le pagine della rivista Chi, ma c’è una domanda che molti si pongono: ci sarà davvero ildi? Non è lavolta che l’ex marito di Nina Moric arriva così vicino ad un altro sì e poi tutto vola via con la sposa: questa voltapotrebbe davvero sposarsi di nuovo masi lascia paparazzare nelle sue continue fughe d’amore. Non si ...

