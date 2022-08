“Non è possibile”. Dopo la pizza lasciano sul tavolo una busta, la scoperta choc del proprietario (Di mercoledì 3 agosto 2022) Incredibile episodio a Napoli con alcuni turisti che si sono resi protagonisti di un gesto, che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, queste persone in visita nella città partenopea hanno deciso di recarsi in una pizzeria dove hanno consumato la pizza. Poi, però, nel momento in cui si sono alzati per andarsene via, hanno lasciato qualcosa di veramente prezioso, una busta contenente molti soldi, sul tavolo dell’attività commerciale. E ora il titolare del locale ha chiesto subito aiuto affinché quella gente sia rintracciata al più presto. Stando a quanto raccontato, nella città di Napoli questi turisti hanno compiuto un gesto che ovviamente non è stato spontaneo. Una dimenticanza che ovviamente ha creato loro grossi problemi economici. Questa busta è stata recuperata dal titolare della pizzeria da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Incredibile episodio a Napoli con alcuni turisti che si sono resi protagonisti di un gesto, che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, queste persone in visita nella città partenopea hanno deciso di recarsi in una pizzeria dove hanno consumato la. Poi, però, nel momento in cui si sono alzati per andarsene via, hanno lasciato qualcosa di veramente prezioso, unacontenente molti soldi, suldell’attività commerciale. E ora il titolare del locale ha chiesto subito aiuto affinché quella gente sia rintracciata al più presto. Stando a quanto raccontato, nella città di Napoli questi turisti hanno compiuto un gesto che ovviamente non è stato spontaneo. Una dimenticanza che ovviamente ha creato loro grossi problemi economici. Questaè stata recuperata dal titolare della pizzeria da un ...

pdnetwork : Sono pronto a incontrare tutte le forze del centrosinistra, che spero sia più largo e coerente possibile. Lo vogli… - petergomezblog : Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figlia e mio… - valentinolazaro : Ciao @TorinoFC_1906, sono contento di essere qui e di giocare per voi. Farò di tutto per assicurare di avere più su… - VittorioXlater : @PoliticaPerJedi @messorina52 Il tema è 'è possibile la battaglia di minoranza SULLE IDEE alla luce del sole nel PD… - se_re_naaaa : RT @lontanissimo_: Io voglio sapere chi è che lo consiglia voglio conoscere il suo manager perché non è possibile -