Milan, rumors sul futuro di Bakayoko (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko è nel mirino del Galatasaray. I rossoneri hanno l'obbligo di riscatto a fine... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il centrocampista delTiemouéè nel mirino del Galatasaray. I rossoneri hanno l'obbligo di riscatto a fine...

CountNefaria22 : Dei nomi fatti a oggi per il dopo-Kessie: 1)D. Luiz rinnova 2)Chukwu Chelsea 3)Renato Psg 4)Veretout Marsiglia 5)En… - un_polle : @NandoPiscopo1 @DonKalulu20 @LuigiCasacandi1 @saIva___ Aiuto Che poi sta cosa del passato da fattorino dopo i prim… - sportli26181512 : Milan, la verità sulla clausola di Chukwuemeka: Secondo quanto riporta The Athletic, non corrisponderebbero al vero… - Milan_Tranfers : #Rumors #Barcellona Con l'arrivo di #Raphinha, #Depay potrebbe lasciare il club, #Milan interessato ma le richieste… -