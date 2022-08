Meghan Markle, compleanno amaro: le sue imprese sono in fallimento (Di mercoledì 3 agosto 2022) Meghan Markle compie 41 anni. È nata infatti il 4 agosto 1981. Per lei è un compleanno amara, almeno per quanto riguarda gli affari. Pare infatti che le imprese sue e di Harry non abbiano fatturato molto quest’anno, gli accordi milionari con Netflix sono sfumati a causa dei problemi economici dell’azienda e in cantiere non ci sarebbero nuovi progetti, almeno fino ad ora non ne sono stati annunciati dalla coppia. Meghan Markle, compleanno in famiglia Meghan Markle, come ormai da un paio d’anni, festeggia il compleanno circondata dai suoi cari, Harry e i figli Archie e Lilibet che lo scorso giugno ha compiuto un anno mentre si trovava in Inghilterra per il Giubileo della Regina ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 agosto 2022)compie 41 anni. È nata infatti il 4 agosto 1981. Per lei è unamara, almeno per quanto riguarda gli affari. Pare infatti che lesue e di Harry non abbiano fatturato molto quest’anno, gli accordi milionari con Netflixsfumati a causa dei problemi economici dell’azienda e in cantiere non ci sarebbero nuovi progetti, almeno fino ad ora non nestati annunciati dalla coppia.in famiglia, come ormai da un paio d’anni, festeggia ilcircondata dai suoi cari, Harry e i figli Archie e Lilibet che lo scorso giugno ha compiuto un anno mentre si trovava in Inghilterra per il Giubileo della Regina ...

