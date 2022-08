Lucca Summer Festival 2022 | ' Organizzazione perfetta | si pensa già al futuro'

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Pubblico al concerto di Justin Bieber sugli spalti delle Mura (foto Alcide) Tempo di bilanci per il, che chiude l'edizione della ripartenza con ben 135mila presenze nei concerti di ...

rockolpoprock : Justin Bieber porta a casa un buon concerto pop - CastMiSonrisa : RT @LuccaSummerFest: Grazie @justinbieber ! Una serata strepitosa della grande popstar canadese! Lucca Summer Festival 2022 si chiude nel m… - LuccaSummerFest : Beck’s, birra ufficiale di Lucca Summer Festival 2022! #becksunfiltered #LSF22 - Nazione_Lucca : Summer Festival al top Ma si pensa già al futuro - NathaOfficial_ : RT @LuccaSummerFest: Grazie @justinbieber ! Una serata strepitosa della grande popstar canadese! Lucca Summer Festival 2022 si chiude nel m… -

"Salutiamo il grande successo delFestival " ha commentato il sindaco Mario Pardini " con una fantastica serata finale per il concerto di Justin Bieber, che ha visto fra le ventimila ...Dopo il concerto che domenica scorsa, 31 luglio, aha chiuso ilFestival, segnando il ritorno sul palco della popstar dopo la malattia, applaudito da 20 mila fan in delirio, Justin ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Dopo lo show al Lucca Summer Festival, la popstar canadese si gode qualche momento da turista nel capoluogo toscano, con la moglie Hailey e le imponenti guardie del corpo ...