LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessio Bedin d’argento nella Paracanoa! Santini/Craciun, Crenna e Alfonsi ok (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.03: Arriva la prima medaglia per l’Italia ad Halifax nella ParaCanoa grazie ad Alessio Bedin. Bene anche gli altri azzurri che superano tutti il turno tranne Tacchini e i due 4 che avevano un compito durissimo. 22.00: È ARGENTO ITALIAAAA!!! Alessio Bedin chiude la sua prova alle spalle dell’australiano Sainsbury. Il bronzo va al cileno Mendez 21,57: C’è l’azzurro Alessio Bedin al via della finale VL1 200 maschile. I protagonisti: Brown (Can), Kin (Usa), Sanchez (Can), Bedin (Ita), Mendez (Chi), Sainsbury (Aus), Kumar (Ind), McKeown (Usa) 21.54: Oro alla Germania con Koeper, argento per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.08: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.03: Arriva la prima medaglia per l’Italia ad HalifaxParagrazie ad. Bene anche gli altri azzurri che superano tutti il turno tranne Tacchini e i due 4 che avevano un compito durissimo. 22.00: È ARGENTO ITALIAAAA!!!chiude la sua prova alle spalle dell’australiano Sainsbury. Il bronzo va al cileno Mendez 21,57: C’è l’azzurroal via della finale VL1 200 maschile. I protagonisti: Brown (Can), Kin (Usa), Sanchez (Can),(Ita), Mendez (Chi), Sainsbury (Aus), Kumar (Ind), McKeown (Usa) 21.54: Oro alla Germania con Koeper, argento per ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini-Craciun Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! Mancarella e Volpi ok nella Para… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! - #Canoa #velocità #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca le prime finali - #Canoa #velocità #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca le prime finali - #Canoa #velocità #Mondiali #DIRETTA… -